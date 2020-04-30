Учебный год в школах ДНР 2020: Особенности сдачи экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов

30 Апр 2020 2020-04-30T19:34:46+03:00

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Учебный год в школах ДНР завершится с учетом эпидемиологической ситуации. В частности, годовая оценка 9-классников по русскому языку и математике будет зачтена в качестве баллов государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом сегодня сообщил заместитель министра образования и науки Республики Андрей Удовенко.

- В этом году проведение ГИА в 9-м классе будет в необычном режиме, – сказал Удовенко. – Никаких дополнительных экзаменов для выпускников 9-х классов проводиться не будет. Те оценки, которые они получат за год по этим двум предметам - русскому языку и математике, будут зачтены как оценки по ГИА.

А вот формат проведения ГИА в 11-х классах пока остается неизменным. Однако окончательное решение будет принято в мае с учетом эпидемиологической ситуации. На сроки проведения ГИА будет влиять также расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в РФ, на который зарегистрировалось 348 выпускников ДНР.

Андрей Удовенко рассказал, как Минобрнауки организует участие школьников Республики в ЕГЭ.

- По опыту прошлых лет мы знаем, что для участников ЕГЭ из ДНР создаются специальные пункты проведения экзамена. И отводятся те дни, которые для российских школьников являются резервными. Поэтому я думаю, что будет решен вопрос о вывозе детей туда и возвращении их обратно без карантинных мероприятий, – отметил замминистра.

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ИСТОЧНИК KP.RU