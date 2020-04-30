«Это подделка!» Жителям не запрещали передвижение по территории ДНР в майские праздники

30 Апр 2020 2020-04-30T18:22:46+03:00

Жители ДНР могут свободно перемещаться по всей территории Республики, кроме Новоазовского района Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Фейковое распоряжение сегодня получили министерства и администрации городов и районов

Изменить размер текста: A A

В МЧС ДНР назвали подделкой распоряжение, которое 30 апреля пришло на электронные адреса министерств и ведомств Республики, а также администраций городов и районов.

«Документ» имел номер и дату - № 08/1671 от 30 апреля 2020 года «О введении дополнительных ограничительных мероприятий по ограничению перемещений граждан на территорию Донецкой Народной Республики на время Майских праздников и до особого распоряжения в связи с пандемией 2019-nCoV».

В частности, «распоряжением» вводилось ограничение на передвижение жителей по территории ДНР – за исключением места регистрации жительства (пребывания) на территории административно-территориальной единицы.

- Просим всех обратить внимание на то, что данное письмо является поддельным документом, - говорится в разъяснении пресс-службы МЧС ДНР. - Информируем министерства и ведомства, администрации городов и районов, а также жителей Республики о том, что все документы, имеющие законную силу, находятся в открытом доступе на официальном сайте Главы ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 27 апреля власти ДНР ограничат въезд на территорию Новоазовского района

Жителей ДНР уже в майские праздники не пустят на Азовское море (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU