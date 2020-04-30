2020-04-30T18:22:46+03:00
Политика

«Это подделка!» Жителям не запрещали передвижение по территории ДНР в майские праздники

Фейковое распоряжение сегодня получили министерства и администрации городов и районов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Жители ДНР могут свободно перемещаться по всей территории Республики, кроме Новоазовского районаЖители ДНР могут свободно перемещаться по всей территории Республики, кроме Новоазовского районаФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В МЧС ДНР назвали подделкой распоряжение, которое 30 апреля пришло на электронные адреса министерств и ведомств Республики, а также администраций городов и районов.

«Документ» имел номер и дату - № 08/1671 от 30 апреля 2020 года «О введении дополнительных ограничительных мероприятий по ограничению перемещений граждан на территорию Донецкой Народной Республики на время Майских праздников и до особого распоряжения в связи с пандемией 2019-nCoV».

В частности, «распоряжением» вводилось ограничение на передвижение жителей по территории ДНР – за исключением места регистрации жительства (пребывания) на территории административно-территориальной единицы.

- Просим всех обратить внимание на то, что данное письмо является поддельным документом, - говорится в разъяснении пресс-службы МЧС ДНР. - Информируем министерства и ведомства, администрации городов и районов, а также жителей Республики о том, что все документы, имеющие законную силу, находятся в открытом доступе на официальном сайте Главы ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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