В Донбассе нашли украденные в украинской армии БМП, бронетранспортер, пушку, три миномета и 63 ПТУР

30 Апр 2020 2020-04-30T17:34:02+03:00

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Украинские правоохранители отчитались, что обнаружили очередной арсенал на подконтрольной Киеву территории Донбасса. В этот раз помимо боеприпасов и стрелкового оружия нашли БМП, бронетранспортер, пушку и три миномета.

- В ходе обыска, проведенного в помещениях бывшего городского клуба и бывшего детского лагеря, силовики обнаружили боевую машину пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» (100 мм), два миномета 2Б11 (120 мм), миномет «Василек» (82 мм), противотанковое ружье Дегтярева (14,5 мм), два артиллерийских орудия 2А42 (30 мм), 63 противотанковых управляемых ракетных комплексов 9К111 «Фагот», две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним, - сообщили в офисе генпрокурора Украины.

Также обнаружено около 100 тонн боеприпасов - снаряды, патроны, мины.

На складе обнаружено около 100 тонн боеприпасов. Фото: Офис ГПУ

Отмечается, что в операции участвовали военные прокуроры объединенных сил в Донбассе и сотрудники Нацполции в Донецкой области. Теперь следователи устанавливают источники происхождения оружия и причастных лиц. Но уже понятно, что масштаб хищений в украинской армии перешел все мыслимые границы.

Напомним, что до этого большой арсенал оружия и боеприпасов был найден в бывшем детском лагере на территории подконтрольного Украине Волновахского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU