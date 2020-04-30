В Мариуполе проверяют две тысячи жителей после заражения коронавирусом 19 медиков

30 Апр 2020 2020-04-30T14:53:07+03:00

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В подконтрольном Украине Мариуполе 19 медиков областной больницы интенсивного лечения были заражены коронавирусом от обычного пациента. Теперь проверяют две тысячи жителей, к которым могла перекочевать опасная инфекция.

Больница интенсивного лечения не была предназначена для приема больных COVID-19. Туда поступил ургентный (неотложный) больной, который не имел подтвержденного заболевания опасной инфекцией. Пациента прооперировали. И только на третий день после операции у него повысилась температура. Провели тестирование больного. После того, как выявили у него заражение, проверили пациентов и сотрудников отделений больницы, в которых он находился. Так выявили коронавирус у 19 медиков.

Что важно - экспресс-тестирование медработников показало отрицательный результат.

- Коронавирус был подтвержден только путем ПЦР-тестирования (на основе полимеразных цепных реакций). Выяснилось, что быстрый тест проявляется только тогда, когда человек болеет более 5-7 дней. У всех медработников легкая степень заражения, без клинических проявлений болезни, - отметил директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник.

Тем временем, в Мариуполе отрабатывают круг контактных лиц, число которых составляет около 2 тысяч человек. Из них больше 300 отправлены на самоизоляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU