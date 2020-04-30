2020-04-30T13:50:40+03:00
Политика

Защитники ДНР сбили украинские беспилотники, с которых корректировали обстрелы жилых домов Донецка

На западной окраине столицы Республики были повреждены три дома
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сбитые украинские беспилотники и районы их применения. Фото: armiyadnr.suСбитые украинские беспилотники и районы их применения. Фото: armiyadnr.su
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Военнослужащие Народной милиции ДНР сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ, с которых корректировали ведение огня по окраинам Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе УНМ Республики.

В частности, сбит беспилотник типа ASU-1 «Валькирия», который корректировал ведение артиллерийского огня по поселку Старомихайловка на западе Донецка. Напомним, что в результате обстрела были повреждены три частных дома. По поселку было выпущено 15 снарядов калибром 122 мм.

- Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений противовоздушной обороны и расчетов радиоэлектронной борьбы Единой системы комплексной защиты «Мантия-АРП» с использованием станции «Тритон-М1,» украинский беспилотник был сбит, что заставило оккупантов прекратить обстрел, – говорится в сообщении УНМ ДНР.

По данным разведки ДНР, ведением огня по Старомихайловке лично руководил командир 1-го гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 28-й бригады подполковник Подвысоцкий.

Также был сбит еще один беспилотник типа «квадрокоптер» - уже сегодня утром. С него корректировался минометный огонь по району «Вольво-центра» на севере Донецка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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