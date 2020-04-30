2020-04-30T12:34:17+03:00
Политика

На Радоницу в Донбассе пятеро детей раскурочили 30 могил

В главный день поминовения усопших над захоронениями надругались дети в возрасте от 6 до 11 лет
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Полицейские были шокированы, когда выяснили, что погромщики – малолетние дети. Фото: lg.npu.gov.uaПолицейские были шокированы, когда выяснили, что погромщики – малолетние дети. Фото: lg.npu.gov.ua
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В подконтрольном Украине Беловодском районе пятеро детей в возрасте от 6 до 11 лет устроили погром на кладбище. По данным местной полиции, повреждения получили более 30 могил.

- Утром 29 апреля в Беловодский отдел полиции позвонил местный житель и рассказал, что на одном из кладбищ повреждены памятники, - сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.

Полицейские выехали на кладбище, которое находится на окраине поселка Беловодск. Перед стражами порядка предстала картина погрома: поваленные деревянные кресты (таковых насчитали тридцать штук) и гранитный памятник, разбитые лавочки со столами.

Полицейские пошли по домам, которые находятся недалеко от кладбища. Опросили селян. И выяснили, что над могилами надругались пятеро детей в возрасте от 6 до 11 лет. Произошло это на Радоницу - главный день поминовения усопших для православных христиан, который отмечался 28 апреля.

Кстати, небольшой Беловодск славен своим храмом Святой Троицы.

Поваленные кресты на могилах. Фото: lg.npu.gov.ua

Поваленные кресты на могилах. Фото: lg.npu.gov.ua

Возбуждено уголовное дело по статье 297 УК Украины «Надругательство над могилой». Санкция статьи предусматривает максимальную ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Но детей в силу их возраста привлечь к ответственности не удастся. Зато родители понесут наказание – за невыполнение своих обязанностей по воспитанию детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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