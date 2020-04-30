2020-04-30T11:12:09+03:00
Политика

Украинские боевики повредили три жилых дома в Донецке и обесточили пригород Докучаевска

ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По Старомихайловке выпустили из пушки 15 снарядов. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо Старомихайловке выпустили из пушки 15 снарядов. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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За минувшие сутки армия Украины 11 раз обстреляла территорию ДНР, выпустив 122 снаряда, мины и гранаты. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем оказались на донецком направлении - районы поселков шахты «Трудовская», Александровка, Старомихайловка и Еленовка; на мариупольском направленииДокучаевск и прилегающий к нему поселок Ясное, а также село Коминтерново.

В Ясном была повреждена кровля котельной. Сейчас поселок обесточен. Кроме того, повреждены три дома в поселке Старомихайловка на западе Донецка. По Старомихайловке украинские боевики стреляли из гаубиц калибром 122 мм, выпустили 15 снарядов.

Также при обстрелах ДНР применялись минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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