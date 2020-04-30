2020-04-30T10:39:33+03:00
Политика

В ДНР еще четыре жителя заболели коронавирусом

Всего количество людей, у которых была выявлена опасная инфекция, достигло ста
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В ДНР количество людей, у которых была выявлена опасная инфекция, достигло ста. Фото: mzdnr.ruВ ДНР количество людей, у которых была выявлена опасная инфекция, достигло ста. Фото: mzdnr.ru
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В Министерстве здравоохранения ДНР сегодня сообщили, что в Республике, согласно проведенным исследованиям 29 апреля, выявлено еще 4 случая заболевания COVID-19.

- Все выявленные случаи из числа контактных лиц с заболевшими COVID-19 ранее, среди них 1 врач-хирург, - отметили в пресс-службе ведомства. - По результатам двух отрицательных тестов с полным выздоровлением вчера выписан еще 1 пациент.

Всего по состоянию на утро 30 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 100:

- на лечении - 86 пациентов,

- выписаны – 11 человек,

- летальных случаев – 3.

Продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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