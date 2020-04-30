2020-04-30T10:01:06+03:00
Политика

В Луганске трое работников «скорой помощи» заразились коронавирусом

Все, кто с ними контактировал, направлены на самоизоляцию
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Работники «скорой помощи» самые первые контактируют с пациентами по инфекционным заболеваниям. Фото: vk.com/club170125813Работники «скорой помощи» самые первые контактируют с пациентами по инфекционным заболеваниям. Фото: vk.com/club170125813
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Трое сотрудников луганской подстанции «скорой помощи» № 4 заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК) Демьян Пархомчук.

- Мы самые первые контактируем с пациентами по инфекционным заболеваниям, по COVID-19. Многие пациенты скрывают информацию о симптомах. В результате у нескольких наших человек выявилось бессимптомное течение, тест на коронавирус дал положительный результат, - сообщил Пархомчук.

Все, кто контактировал с заболевшими, направлены на самоизоляцию, в обсервационное отделение четвертой городской больницы. На территории подстанции проведена дезинфекция.

Для обслуживания жителей были направлены бригады «скорой» с других подстанций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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