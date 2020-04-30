В Луганске трое работников «скорой помощи» заразились коронавирусом
Трое сотрудников луганской подстанции «скорой помощи» № 4 заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК) Демьян Пархомчук.
- Мы самые первые контактируем с пациентами по инфекционным заболеваниям, по COVID-19. Многие пациенты скрывают информацию о симптомах. В результате у нескольких наших человек выявилось бессимптомное течение, тест на коронавирус дал положительный результат, - сообщил Пархомчук.
Все, кто контактировал с заболевшими, направлены на самоизоляцию, в обсервационное отделение четвертой городской больницы. На территории подстанции проведена дезинфекция.
Для обслуживания жителей были направлены бригады «скорой» с других подстанций.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в ЛНР за все время выявили у 119 жителей
В связи с распространением коронавируса в ЛНР вводится строгая самоизоляция с 1 по 12 мая (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU