Наблюдатели ОБСЕ не стали общаться очевидцами обстрелов Золотого и Донецкого, пострадавших от огня ВСУ на Радоницу

30 Апр 2020 2020-04-30T09:23:46+03:00

Один из домов в Донецком сгорел полностью. Фото: lug-info.com

Поселки на территории ЛНР пострадали от огня 30-й и 93-й украинских бригад

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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и сотрудники представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали последствия обстрела Золотого-5 и Донецкого со стороны ВСУ.

Напомним, что киевские силовики на Родоницу, 28 апреля, обстреляли из минометов и пушек БМП Золотое-5 и поселок Донецкий. В Золотом получили повреждения три жилых дома, электроподстанция шахты «Первомайская» и здание школы № 4. А в Донецком загорелись два жилых дома, в еще одном доме была повреждена крыша. По информации Народной милиции ЛНР, населенные пункты обстреливали боевики 30-й и 93-й украинских бригад.

В одном из пострадавших от обстрела домов живет семья с ребенком-эпилептиком.

- Был на улице, стрельнуло, попала «зажигалка», попрятались в дом, переждали, вышли, а тут везде дым. Позвонили в МЧС, быстро ребята приехали, и, слава Богу, потушили, - рассказал сосед хозяина одного из поврежденных обстрелом домов в Донецком. - Раньше стреляли то утром, то ночью, а теперь могут с утра до вечера.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали повреждения, однако не стали общаться с очевидцами обстрела. Фото: lug-info.com

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали повреждения, замерили диаметры воронок, провели фотофиксацию, однако не стали общаться с очевидцами обстрелов, в том числе с директором школы, поврежденной обстрелом.

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Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU