2020-04-30T08:45:13+03:00
Политика

Погода в Луганске на день: 30 апреля облачно, до 24 градусов тепла

Южный ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске будет по-летнему тепло. Фото: vk.com/lugansk_cityВ Луганске будет по-летнему тепло. Фото: vk.com/lugansk_city
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30 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха после нуля градусов ночью поднимется днем до 24 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 22-24 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске - 20-22 градуса.

Температуру днем в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 21-23 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 30 апреля – 04.28, время захода – 20.13. Продолжительность светового дня составит 15 часов 45 минут.

1 и 2 мая ожидается сухая и теплая погода, температура постепенно начнет повышаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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