Погода в Луганске на день: 30 апреля облачно, до 24 градусов тепла
30 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха после нуля градусов ночью поднимется днем до 24 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 22-24 градуса тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске - 20-22 градуса.
Температуру днем в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 21-23 градусов.
Время восхода солнца в столице ЛНР 30 апреля – 04.28, время захода – 20.13. Продолжительность светового дня составит 15 часов 45 минут.
1 и 2 мая ожидается сухая и теплая погода, температура постепенно начнет повышаться.
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ИСТОЧНИК KP.RU