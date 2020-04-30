2020-04-30T08:01:48+03:00
Политика

Погода в Донецке на день: 30 апреля будет солнечно и тепло - до +22 градусов

В Донецке будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 5 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке будет солнечная и теплая погодаВ Донецке будет солнечная и теплая погодаФото: Юрий СОБОЛЕВ
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С утра и до самого вечера 30 апреля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет солнечно. Осадков не ожидается.

Утром столбики термометров будут находиться на отметках от +3 до +14 градусов. Днем и вечером воздух прогреется до 20 — 22 градусов выше нуля.

В течение суток ветер будет дуть преимущественно в юго-западном направлении, скорость воздушных масс составит от 2 до 5 м/с.

30 апреля почитается память преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. Зосима и Савватий считаются в народе покровителями пчел, заступниками пчеловодов. К этому времени уже и береза и ольха распускаются. Если береза перед ольхой лист распустила, то ждали сухого лета, а если ольха перед березой, то пророчили мокрое лето. С 30 апреля по 5 мая можно услышать первое кукование кукушки.

1 и 2 мая будет еще жарче, чем в последний день апреля. Дневная температура вырастет до 23-25 градусов. Осадков не ожидается. Также синоптики предупреждают об очень высоком уровне пожарной опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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