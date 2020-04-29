29 Апр 2020 2020-04-29T21:34:33+03:00

Украинские боевики за два часа выпустили 60 боеприпасов по Донецку и югу Республики. Фото: ТК «Звезда»

Они пускали в ход минометы, вооружение БМП и гранатометы

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 29 апреля, вечером Вооруженные формирования Украины выпустили почти 60 боеприпасов по Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- С 17.43 до 19.50 обстрелам подверглись районы Донецка, Еленовка, а также Коминтерново. Было выпущено девять мин калибром 82 и 120 миллиметров, произведено тридцать три выстрела из БМП, еще пятнадцать боеприпасов приходятся на ручные и противотанковые гранатометы, - говорится в сообщении СЦКК.

Информация о жертвах и последствиях обстрелов уточняется.

Напомним, что за пошедшие сутки украинские боевики пятнадцать раз нарушили перемирие, выпустив по Республике почти 160 боеприпасов. Обстрелам на донецком направлении подвергся район «Вольво-центра», Трудовские, Александровка, Старомихайловка, Жабичево, Спартак, Веселое и Ясное; на горловском направлении – окрестности поселка шахты имени Гагарина и Зайцево.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подача документов на паспорт РФ: В ДНР ответили на вопросы граждан

Сотрудники МВД ДНР рассказали, как проходит подача документов на паспорт РФ в условиях режима повышенной готовности [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU