В ДНР полицейские выявили больше ста случаев нарушения самоизоляции с начала апреля
В ДНР полицейские зафиксировали почти 140 нарушений законодательства об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения сотрудниками сфер торговли и общепита, а также режима самоизоляции жителей во время мероприятий по противодействию распространению COVID-19. Об этом сегодня сообщили в МВД ДНР.
- Со 2 апреля сотрудники полиции составили 105 протоколов по фактам нарушения гражданами режима самоизоляции и 34 административных материала в отношении представителей сферы торговли и общественного питания, - сообщили в МВД ДНР.
Только на прошедшей неделе полицейские проверили больше 3000 лиц, находящихся на самоизоляции, составив по фактам ее нарушения 16 протоколов, еще пять нарушений санитарно-гигиенических норм были выявлены среди работников торговли.
Напомним,что 2 апреля Глава ДНР Денис Пушилин подписал указа о введении дополнительных превентивных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU