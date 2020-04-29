30 апреля в Луганске ожидаются заморозки до минус 3 градусов

29 Апр 2020 2020-04-29T19:08:19+03:00

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30 апреля в Луганской Народной Республике ночью и утром ожидаются заморозки до 3 градусов ниже нуля на поверхности почвы. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В ночные и утренние часы 30 апреля в Луганске и местами по территории Республики сохранятся заморозки на поверхности почвы от нуля до минус 3 градусов, - предупреждают синоптики.

Заморозками считается понижение температуры воздуха и почвы до нуля градусов и ниже при установившейся среднесуточной температуре более 5 градусов тепла. В это время они наносят большой ущерб сельскому хозяйству: вызывают снижение урожая, а иногда и гибель овощных, бахчевых, плодовых и других культур.

Напомним, что в апреле это уже не первое снижение температуры воздуха до минут трех градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU