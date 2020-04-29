В ДНР раскрыли агентурную сеть СБУ

29 Апр 2020 2020-04-29T18:08:59+03:00

Один из ее членов попросил защиты у МГБ

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На территории Донецкой Народной Республики ликвидировали агентурную сеть СБУ. Об этом сообщили в МГБ ДНР.

- В ноябре 2019 года члены агентурной сети Андрей Дорожкин и Владимир Шабуцкий задержаны сотрудниками МГБ. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 321 УК ДНР «Шпионаж», - отмечается в сообщении.

Дорожкин был в ополчении с мая по июнь 2014 года, после чего вернулся на Украину. В сентябре того же года был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Чтобы избежать уголовного наказания, согласился работать на СБУ.

- Дорожкин дал согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами, которое заключалось в оказании содействия в выявлении лиц причастных к ополчению, выезду на территорию Республики с целью установления позиций ВС ДНР, а также поиску людей для прохождения службы в рядах Народной Милиции для сбора и передачи интересующей СБУ информации, - говорится в сообщении.

По данным МГБ, в октябре 2019 года Дорожкину была поставлена задача сопроводить в Республику Шабуцкого, который также дал согласие на сотрудничество с СБУ. Шабуцкому нужно было поступить на службу в Народную милицию для сбора и передачи данных, которые интересовали СБУ.

- В связи с ликвидацией МГБ агентурной сети, действовавшей на территории Республики в лице Дорожкина и Шабуцкого, в СБУ решили срочно завербовать нового агента, - сказано в сообщении.

В спешке украинские спецслужбы завербовали Николая Бутурлимова. Мужчина, не выдержав давления с их стороны, решил больше не выезжать на территорию, временно подконтрольной Украине, и обратиться в МГБ. В Республике его освободили от уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU