2020-04-29T16:32:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР у одного из пленных, переданных Киевом, подтвердился коронавирус

Первый в этом году обмен пленными прошел 16 апреля
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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У одного из пленных, переданных Киевом, подтвердился Covid-19. Фото: Донецкое агентство новостейУ одного из пленных, переданных Киевом, подтвердился Covid-19. Фото: Донецкое агентство новостей
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У одного из пленных, которые были переданы Донецкой Народной Республике украинской стороной 16 апреля, тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 показал положительный результат. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- У одного из пленных, переданных Украиной 16 апреля в рамках обмена, подтвердился коронавирус, - сказала Ольга Николаевна.

16 апреля прошел первый в этом году обмен пленными между ДНР и Украиной. В районе контрольно-пропускного пункта «Горловка» на линии разграничения сторон Донецк передал Киеву девять человек, получил - десять. В Украине коронавирусная инфекция достигла масштабов эпидемии, постоянно регистрируются сотни новых случаев заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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