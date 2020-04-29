Украинский военнослужащий застрелился из-за жестокого обращения командира

29 Апр 2020 2020-04-29T16:38:34+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

Изменить размер текста: A A

Украинский солдат застрелился из-за жестокого отношения сослуживцев и командира. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В ночь с 28 на 29 апреля военнослужащий 1-го механизированного батальона 93-й бригады солдат Лисин застрелился из штатного оружия АК-74. По словам сослуживцев, Лисин уже полгода пытался уволиться, неоднократно обращался лично к командиру бригады Брыжинскому, сообщая о жестоком отношении к нему со стороны сослуживцев и командира взвода старшего лейтенанта Савенко, - рассказал он.

Несмотря на жалобы Лисина, командование не приняло должных мер, а из-за его доносов отношение сослуживцев только усугублялось. Показания сослуживцев подтвердились предсмертной запиской, которую нашли в личных вещах погибшего. В бригаду прибыла комиссия военной службы правопорядка, ведется разбирательство по факту гибели военнослужащего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как живет макеевская конная школа во время режима повышенной готовности

Несмотря на карантин в школе, юные спортсмены продолжают осваивать тонкости верховой езды дистанционно, в то время как сами лошади накормлены и выгуляны (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU