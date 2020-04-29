Министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец: В Республике уже высадили девять тысяч деревьев и отремонтировали больше тысячи детских и спортивных площадок
В ДНР продолжается двухмесячник по благоустройству. Высажено уже больше 9 тысяч деревьев, 6 с половиной тысяч кустарников. Об этом сегодня проинформировал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Сергей Наумец.
- Особое внимание перед праздником уделяется наведению порядка на братских могилах, кладбищах, в местах расположения памятников. Отремонтировано свыше полутора тысяч объектов малых архитектурных форм - детских и спортивных площадок, остановок общественного транспорта, - сообщил Сергей Наумец о промежуточных итогах двухмесячника по благоустройству.
Он обратился к населению с просьбой уважать и ценить труд коммунальных работников, которым в этом сезоне самим приходится приводить в порядок территорию Республики.
- Поддержание чистоты и порядка на улицах населённых пунктов – это дело не только одних коммунальных работников. Каждый из нас может помочь им, бережно относясь к муниципальному имуществу, не соря на улицах, выразив таким образом своё уважение к труду этих людей, - констатировал руководитель Минстроя.
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ИСТОЧНИК KP.RU