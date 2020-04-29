В Шахтерске местный житель взорвал гранату вблизи многоэтажки

29 Апр 2020 2020-04-29T12:59:22+03:00

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В Шахтерске молодой человек бросил гранату в припаркованный между многоэтажками автомобиль. В результате взрыва машина была повреждена, а находившаяся неподалеку женщина получила осколочные ранения. Об этом сегодня сообщили в Министерстве внутренних дел ДНР.

- Сотрудники Шахтерского горотдела полиции по «горячим следам» задержали 23-летнего горожанина, который из хулиганских побуждений привел в действие боевую гранату вблизи многоэтажных жилых домов, - отметили в МВД.

Полицейские рассказали, что молодой человек, находясь в нетрезвом состоянии, бросил гранату из хулиганских побуждений.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 242 УК ДНР (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), а также по части 1 статьи 256 УК ДНР (незаконные приобретение, хранение, боеприпасов). Максимальная санкция этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU