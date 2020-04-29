2020-04-29T12:59:22+03:00
Происшествия

В Шахтерске местный житель взорвал гранату вблизи многоэтажки

Женщина получила осколочные ранения
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В Шахтерске местный житель взорвал гранату вблизи многоэтажки. Фото: ВКонтактеВ Шахтерске местный житель взорвал гранату вблизи многоэтажки. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

В Шахтерске молодой человек бросил гранату в припаркованный между многоэтажками автомобиль. В результате взрыва машина была повреждена, а находившаяся неподалеку женщина получила осколочные ранения. Об этом сегодня сообщили в Министерстве внутренних дел ДНР.

- Сотрудники Шахтерского горотдела полиции по «горячим следам» задержали 23-летнего горожанина, который из хулиганских побуждений привел в действие боевую гранату вблизи многоэтажных жилых домов, - отметили в МВД.

Полицейские рассказали, что молодой человек, находясь в нетрезвом состоянии, бросил гранату из хулиганских побуждений.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 242 УК ДНР (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), а также по части 1 статьи 256 УК ДНР (незаконные приобретение, хранение, боеприпасов). Максимальная санкция этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в ДНР, последние новости на 29 апреля 2020 года: Минздрав сообщил о третьем летальном случае

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 29 апреля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец: В Республике уже высадили девять тысяч деревьев и отремонтировали больше тысячи детских и спортивных площадок
В Шахтерске местный житель взорвал гранату вблизи многоэтажки
Коронавирус в ДНР выявили еще у семи человек
Украинские боевики за сутки больше 10 раз обстреляли Донецк и Горловку
В Докучаевске зоопарк перешел на летний режим работы
Украинские боевики в ЛНР три раза за сутки нарушили «перемирие»
Погода в Луганске на день: 29 апреля будет облачно с прояснениями, температура воздуха до 21 градуса тепла
Погода в Донецке на день: 29 апреля днем будет пасмурно, до +19 градусов
Из-за украинских обстрелов в двух поселках ДНР почти два месяца нет полноценного водоснабжения
Коронавирус в ЛНР за все время выявили у 119 жителей
В ЛНР объявили о введении режима строгой самоизоляции с 1 по 12 мая
За неделю в ДНР родилось 142 малыша
В Макеевке доноры сдали кровь для помощи онкобольным детям
«Это вандализм какой-то!» В Макеевке девочка с мальчиком разбили на кладбище десятки памятников
В ЛНР на неделю будет приостановлена работа детских садов
Военнослужащий украинской армии перешел на сторону ДНР
Каменная глыба из ДНР будет стоять в городском саду Памяти и Славы в Московской области
Данные разведки: ВСУ разместили в Донбассе бронетехнику и артиллерию
Набережную Кальмиуса в Донецке украсят граффити к 75-летию Великой Победы
Женское IT-сообщество пригласило студенток из ДНР поучаствовать в онлайн-марафоне