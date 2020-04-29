Коронавирус в ДНР выявили еще у семи человек

29 Апр 2020 2020-04-29T11:18:08+03:00

На лечении от коронавируса в ДНР находятся 83 пациента Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На лечении от коронавируса в ДНР находятся 83 пациента

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Сегодня в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР за сутки был выявлен еще у семи человек.

- Всего по состоянию на 10.00 29 апреля в Донецкой Народной Республике 96 зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, - сообщили в ведомстве.

За все время в Республике три летальных случая. О последнем стало известно сегодня. Десять человек были выписаны. 83 пациента в настоящий момент находятся на лечении.

В ДНР продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU