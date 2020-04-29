Украинские боевики за сутки больше 10 раз обстреляли Донецк и Горловку

29 Апр 2020 2020-04-29T11:12:18+03:00

Украинские боевики больше 10 раз обстреляли Донецк и Горловку. Фото: inforesist.org

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Украинские военные за пошедшие сутки пятнадцать раз нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике почти 160 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам на донецком направлении подвергся район «Вольво-центра», Трудовские, Александровка, Старомихайловка, Жабичево, Спартак, Веселое и Ясное; на горловском направлении – окрестности поселка шахты имени Гагарина и Зайцево, - рассказали в СЦКК.

Украинские боевики применяли минометы калибром 82 миллиметра, зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Повреждены жилые дома и инфраструктура. Информация о пострадавших среди мирных жителей уточняется.

В предыдущие сутки украинские военные 11 открывали огонь по Республике, выпустили почти 90 снарядов, мин и гранат.

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ИСТОЧНИК KP.RU