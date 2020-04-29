В Докучаевске зоопарк перешел на летний режим работы

29 Апр 2020 2020-04-29T10:07:04+03:00

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В Докучаевске зоопарк «Лебединое озеро» перешел на летний режим работы. Сотрудники уже перевели животных из зимних вольеров, заканчивают благоустройство территории.

- В зоопарке находятся порядка 90 животных. Корм есть. С его обеспечением помогают местные фермеры и неравнодушные жители, привозят сено, пшеницу, ячмень, - рассказал директор зоосада Павел Тен.

Уникальный зоопарк «Лебединое озеро» в Докучаевске начался с двух фазанов, подаренных бывшему директору градообразующего флюсо-доломитного комбинта Андрею Пономареву в 2000 году. Затем к ним добавились ламы, пони, муфлоны, обезьяны, лебеди, орлы - многие занесены в Красную книгу.

Помимо содержания животных сотрудники зоопарка занимаются озеленением. Восстанавливают теплицы и заброшенные участки земли, а также выращивают кустарники и цветы для озеленения прифронтового города.

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ИСТОЧНИК KP.RU