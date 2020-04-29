Украинские боевики в ЛНР три раза за сутки нарушили «перемирие»

29 Апр 2020 2020-04-29T09:38:58+03:00

Украинские боевики три раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: Штаб «ООС»

Под огонь попали районы Золотого-5, поселков Донецкий и Фрунзе

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Украинские боевики три раза за сутки обстреляли передовые рубежи защиты Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Донецкий и Фрунзе. Огонь велся из 82-миллимметровых минометов и вооружения БМП, - отметили в СЦКК.

Три жилых дома и школа повреждены в Золотом-5.

- Военно-политическое руководство Украины не оставляет попыток дестабилизировать обстановку в Донбассе с целью дискредитации подразделений Народной милиции в преддверии дистанционной встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц «нормандского формата» в режиме видеоконференции, - рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU