Украинские боевики в ЛНР три раза за сутки нарушили «перемирие»
Украинские боевики три раза за сутки обстреляли передовые рубежи защиты Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Донецкий и Фрунзе. Огонь велся из 82-миллимметровых минометов и вооружения БМП, - отметили в СЦКК.
Три жилых дома и школа повреждены в Золотом-5.
- Военно-политическое руководство Украины не оставляет попыток дестабилизировать обстановку в Донбассе с целью дискредитации подразделений Народной милиции в преддверии дистанционной встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц «нормандского формата» в режиме видеоконференции, - рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
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ИСТОЧНИК KP.RU