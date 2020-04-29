2020-04-29T09:03:14+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 29 апреля будет облачно с прояснениями, температура воздуха до 21 градуса тепла

В Луганске будет дуть юго-западный ветер, порывами до 12 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
29 апреля в Луганске будет облачно с прояснениями. Фото: ВКонтакте29 апреля в Луганске будет облачно с прояснениями. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

29 апреля в ЛНР температура воздуха днем будет 21 градус тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- На территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем 16-21 градус выше нуля, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит днем - 19-21 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 17-19 градусов тепла днем.

Температура в Перевальске, Стаханове и Первомайске в этот же период составит 18-20 градусов тепла.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 29 апреля метеорологи отмечали в 1930 году - минус 6,1 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1970 году и составляла плюс 29,5 градуса.

30 апреля, по предварительному прогнозу, температура воздуха повысится на 2-4 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ЛНР рассказали, как жители подают документы на оформление российских паспортов после отмены пошлины

Для жителей Республик Донбасса отменена государственная пошлина при получении паспорта РФ, составлявшая 3500 рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец: В Республике уже высадили девять тысяч деревьев и отремонтировали больше тысячи детских и спортивных площадок
В Шахтерске местный житель взорвал гранату вблизи многоэтажки
Коронавирус в ДНР выявили еще у семи человек
Украинские боевики за сутки больше 10 раз обстреляли Донецк и Горловку
В Докучаевске зоопарк перешел на летний режим работы
Украинские боевики в ЛНР три раза за сутки нарушили «перемирие»
Погода в Луганске на день: 29 апреля будет облачно с прояснениями, температура воздуха до 21 градуса тепла
Погода в Донецке на день: 29 апреля днем будет пасмурно, до +19 градусов
Из-за украинских обстрелов в двух поселках ДНР почти два месяца нет полноценного водоснабжения
Коронавирус в ЛНР за все время выявили у 119 жителей
В ЛНР объявили о введении режима строгой самоизоляции с 1 по 12 мая
За неделю в ДНР родилось 142 малыша
В Макеевке доноры сдали кровь для помощи онкобольным детям
«Это вандализм какой-то!» В Макеевке девочка с мальчиком разбили на кладбище десятки памятников
В ЛНР на неделю будет приостановлена работа детских садов
Военнослужащий украинской армии перешел на сторону ДНР
Каменная глыба из ДНР будет стоять в городском саду Памяти и Славы в Московской области
Данные разведки: ВСУ разместили в Донбассе бронетехнику и артиллерию
Набережную Кальмиуса в Донецке украсят граффити к 75-летию Великой Победы
Женское IT-сообщество пригласило студенток из ДНР поучаствовать в онлайн-марафоне