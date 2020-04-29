Погода в Луганске на день: 29 апреля будет облачно с прояснениями, температура воздуха до 21 градуса тепла

29 Апр 2020 2020-04-29T09:03:14+03:00

29 апреля в Луганске будет облачно с прояснениями. Фото: ВКонтакте

В Луганске будет дуть юго-западный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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29 апреля в ЛНР температура воздуха днем будет 21 градус тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- На территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем 16-21 градус выше нуля, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит днем - 19-21 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 17-19 градусов тепла днем.

Температура в Перевальске, Стаханове и Первомайске в этот же период составит 18-20 градусов тепла.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 29 апреля метеорологи отмечали в 1930 году - минус 6,1 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1970 году и составляла плюс 29,5 градуса.

30 апреля, по предварительному прогнозу, температура воздуха повысится на 2-4 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU