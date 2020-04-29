2020-04-29T08:28:38+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 29 апреля днем будет пасмурно, до +19 градусов

В Донецке будет дуть юго-западный ветер, порывами до 12 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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29 апреля в Донецке днем будет тепло почти как летом29 апреля в Донецке днем будет тепло почти как летом
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В Донецке и Донецкой Народной Республике 29 апреля днем будет пасмурно, а к вечеру небо снова очистится. Без осадков. Утром синоптики прогнозируют +15 градусов. Днем столбики термометров покажут 19 градусов выше нуля. Вечером ожидается +11.

В течение суток ветер будет дуть в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7-12 метров в секунду.

В этот день почитается память святых мучениц Ирины, Агапии и Хионии. В народе святую Ирину называют «Разрой берега», поскольку при весенних стоках воды происходят обрывы речных берегов, оползни. Полая вода подмывает берега. Также святую Ирину называли Рассадницей и в этот день сеяли капусту на рассадниках.

По прогнозам синоптиков, 30 апреля в Донецке и ДНР будет солнечно и тепло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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