Погода в Донецке на день: 29 апреля днем будет пасмурно, до +19 градусов
В Донецке и Донецкой Народной Республике 29 апреля днем будет пасмурно, а к вечеру небо снова очистится. Без осадков. Утром синоптики прогнозируют +15 градусов. Днем столбики термометров покажут 19 градусов выше нуля. Вечером ожидается +11.
В течение суток ветер будет дуть в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7-12 метров в секунду.
В этот день почитается память святых мучениц Ирины, Агапии и Хионии. В народе святую Ирину называют «Разрой берега», поскольку при весенних стоках воды происходят обрывы речных берегов, оползни. Полая вода подмывает берега. Также святую Ирину называли Рассадницей и в этот день сеяли капусту на рассадниках.
По прогнозам синоптиков, 30 апреля в Донецке и ДНР будет солнечно и тепло.
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ИСТОЧНИК KP.RU