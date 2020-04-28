За неделю в ДНР родилось 142 малыша

28 Апр 2020 2020-04-28T20:30:46+03:00

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С 20 по 26 апреля в Донецкой Народной Республике родилось 142 малыша. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- За период с 20 по 26 апреля 2020 года в родильных домах Республики появились на свет 70 мальчиков и 90 девочек. В двух семьях родились двойни: 2 мальчика и 2 девочки, - рассказали в Минздраве. - Молодых родителей поздравляем с рождением деток, малышам желаем здоровья и активного роста, а родителям – мира и благополучия в семьях!

Напомним, что в предыдущую неделю в ДНР родилось 162 малыша: 74 мальчика и 88 девочек.

Несмотря на артобстрелы, блокаду и коронавирус, жизнь в Республике течет своим чередом. Работают магазины, ходит транспорт, жители продолжают трудиться и учиться дистанционно. На сегодня в ДНР нет эпидемии, а вспыхивающие очаги власти оперативно локализуют. О тотальном карантине, который может погубить экономику, речи не идет. Напротив, ожидается, что уже через пару месяцев коронавирусная эпопея сойдет на нет, и все станет на свои места.

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ИСТОЧНИК KP.RU