Коронавирус в ЛНР за все время выявили у 119 жителей

28 Апр 2020 2020-04-28T21:01:36+03:00

В ЛНР уже зарегистрирован первый летальный случай из-за COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с распространением коронавируса в ЛНР вводится строгая самоизоляция с 1 по 12 мая

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На сегодняшний день коронавирус в ЛНР официально зарегистрирован у 119 жителей . Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

— За период регистрации заболеваний - с 28 марта по 28 апреля - зарегистрировано уже 119 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и один случай, к сожалению, закончился смертью, — сообщила министр.

Самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 находятся в Первомайске, Стаханове, Свердловске, Алчевске, Брянке и Перевальске. В связи с этим Глава Республики Леонид Пасечник был вынужден объявить о введении режима строгой самоизоляции. Продлится он с 1 по 12 мая.

— В ряде городов были приняты более жесткие ограничительные меры, что, как показали наблюдения, дало положительный результат в Антраците и Красном Луче, — добавила Пащенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU