Коронавирус в ЛНР за все время выявили у 119 жителей
На сегодняшний день коронавирус в ЛНР официально зарегистрирован у 119 жителей . Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.
— За период регистрации заболеваний - с 28 марта по 28 апреля - зарегистрировано уже 119 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и один случай, к сожалению, закончился смертью, — сообщила министр.
Самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 находятся в Первомайске, Стаханове, Свердловске, Алчевске, Брянке и Перевальске. В связи с этим Глава Республики Леонид Пасечник был вынужден объявить о введении режима строгой самоизоляции. Продлится он с 1 по 12 мая.
— В ряде городов были приняты более жесткие ограничительные меры, что, как показали наблюдения, дало положительный результат в Антраците и Красном Луче, — добавила Пащенко.
Тем временем
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ИСТОЧНИК KP.RU
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