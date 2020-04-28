«Это вандализм какой-то!» В Макеевке девочка с мальчиком разбили на кладбище десятки памятников

28 Апр 2020 2020-04-28T18:44:45+03:00

Приехавший на кладбище макеевчанин был в шоке при виде разбитого памятника своему дяде. Фото: mvddnr.ru

За содеянное будут также отвечать и родители подростков [видео]

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В Советском районе Макеевки сотрудники полиции задержали девочку с мальчиком. Их подозревают в осквернении могил на местном кладбище. От действий подростков пострадали несколько десятков надгробий. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- Подростки рассказали, что пошли гулять на кладбище и для развлечения стали ломать кресты и памятники. От рук злоумышленников пострадали несколько десятков могил. Один из несовершеннолетних причастен к повреждению надгробий на другом кладбище в Советском районе Макеевки, – рассказали в МВД.

- Здесь похоронен мой дядя, мы поставили ему гранитный памятник, - рассказывает потерпевший макеевчанин. – Когда узнали о случившемся, приехали на кладбище вместе с мамой. Увидели, что памятник разбит. Это вандализм какой-то! Мой сын с бабушкой и тетей приезжали сюда убираться на могилке.

Десятки надгробий были разрушены на двух кладбищах в Советском районе Макеевки. Фото: mvddnr.ru

В шоке от поступка и сами родители подростков. Им, кстати, придется теперь отвечать за невыполнение своих обязанностей по воспитанию детей. А в отношении недорослей возбуждены уголовные дела по 2 статье 288 УК ДНР (надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает максимальную ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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В Советском районе Макеевки сотрудники полиции задержали девочку с мальчиком по подозрению в осквернении могил .Сотрудники Советского районного отдела полиции Макеевки установили двоих несовершеннолетних местных жителей, причастных к разрушению памятников и других надмогильных сооружений на территории одного из кладбищ района.

ИСТОЧНИК KP.RU