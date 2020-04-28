2020-04-28T19:44:17+03:00
Общество

В Макеевке доноры сдали кровь для помощи онкобольным детям

Кровь предназначена для шести маленьких пациентов
Екатерина Сорока
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Кровь сдали также мэр Макеевки, секретарь местного отделения ОДДР и начальник ГПСО МЧС ДНР. Фото: Общественное Движение «Донецкая Республика»Кровь сдали также мэр Макеевки, секретарь местного отделения ОДДР и начальник ГПСО МЧС ДНР. Фото: Общественное Движение «Донецкая Республика»
Изменить размер текста:

Активисты из общественного движения «Донецкая Республика» объединились для помощи онкобольным детям. Больше двадцати человек сдали кровь для маленьких пациентов, борющихся со страшным недугом. Мэр Макеевки поблагодарил доноров за их бескорыстный поступок.

— Я хочу выразить им, донорам, огромную благодарность за эту благородную миссию, особенно важную в условиях режима повышенной готовности, который объявлен в связи с пандемией коронавируса. Донорская кровь помогает спасти человеческую жизнь, спасти людей, которые живут рядом с нами. И такое количество доноров в Макеевке показывает, как много неравнодушных людей живет в нашем городе, — отметил мэр Сергей Голощапов.

Кровь предназначена для шести пациентов, которые сейчас находятся на лечении в детском онкогематологическом отделении Института неотложной восстановительной хирургии имени Гусака.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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