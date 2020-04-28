2020-04-28T17:45:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В ЛНР на неделю будет приостановлена работа детских садов

Такое решение вынесла Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Только куда девать детей работающим родителям, чиновники не уточнили.Только куда девать детей работающим родителям, чиновники не уточнили.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР с 4 до 8 мая приостановила работу дошкольных образовательных учреждений Республики.

- Министерству образования и науки Луганской Народной Республики, главам администраций городов и/или районов Луганской Народной Республики временно приостановить работу дошкольных образовательных учреждений. Срок – с 4 до 8 мая 2020 года, - сообщили в пресс-службе Правительства.

Пока не сообщается, будет ли этот срок продлен или детские сады приступят к работе.

На данный момент, в ЛНР подтверждены 70 случаев заражения коронавирусом.

Напоминаем, с 19 марта школы и вузы республик переведены на дистанционное обучение в связи с угрозой заражения коронавирусной инфекцией и введением режима повышенной готовности.

По актуальным данным на утро 28 апреля коронавирус в ДНР за все время был выявлен у 89 жителей. Из них 11 случаев были диагностированы за последние сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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