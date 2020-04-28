Военнослужащий украинской армии перешел на сторону ДНР
Военнослужащий украинской армии покинул расположение одной из воинских частей группировки «Восток», чтобы встать на сторону Республики. Силовое ведомство ДНР помогло мужчине с переходом. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции.
— Военнослужащий ВСУ обратился к нам за помощью, в связи с чем силовыми ведомствами Республики, совместно с НМ ДНР проведена успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию Анатолия К. Теперь его жизни ничего не угрожает. В настоящее время с ним проводится комплекс карантинных мероприятий, — говорится в сообщении.
Военнослужащий рассказал ведомству, что еще несколько сослуживцев хотят последовать его примеру. В ближайшее время они тоже планируют совершить переход.
Добавим, что это не первый случай за время военного конфликта в Донбассе. На сторону Республики то и дело добровольно переходят украинские военнослужащие разных званий. Все они в дальнейшем активно сотрудничали с республиканскими властями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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