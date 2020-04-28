2020-04-28T17:28:37+03:00
Политика

Военнослужащий украинской армии перешел на сторону ДНР

Украинский солдат рассказал, что еще несколько его сослуживцев планируют последовать его примеру
Екатерина Сорока
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Военнослужащий проведет две недели на карантине, чтобы убедиться, не заражен ли он коронавирусной инфекцией. Фото: ZIK.UAВоеннослужащий проведет две недели на карантине, чтобы убедиться, не заражен ли он коронавирусной инфекцией. Фото: ZIK.UA
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Военнослужащий украинской армии покинул расположение одной из воинских частей группировки «Восток», чтобы встать на сторону Республики. Силовое ведомство ДНР помогло мужчине с переходом. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции.

— Военнослужащий ВСУ обратился к нам за помощью, в связи с чем силовыми ведомствами Республики, совместно с НМ ДНР проведена успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию Анатолия К. Теперь его жизни ничего не угрожает. В настоящее время с ним проводится комплекс карантинных мероприятий, — говорится в сообщении.

Военнослужащий рассказал ведомству, что еще несколько сослуживцев хотят последовать его примеру. В ближайшее время они тоже планируют совершить переход.

Добавим, что это не первый случай за время военного конфликта в Донбассе. На сторону Республики то и дело добровольно переходят украинские военнослужащие разных званий. Все они в дальнейшем активно сотрудничали с республиканскими властями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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