Данные разведки: ВСУ разместили в Донбассе бронетехнику и артиллерию

28 Апр 2020 2020-04-28T16:24:39+03:00

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Вооруженные формирования Украины разместили вооружение вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий, ссылаясь на данные разведки.

Он отметил, что в зоне ответственности 93-й бригады около поселка Орехово зафиксировано размещение БМП и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Вблизи Горского - 152-миллиметровая буксируемая гаубица «Мста-Б»

- Жители Орехово обратились к комбригу 93-й бригады полковнику Дмитрию Брыжинскому с просьбой вывести из населенного пункта РЛС по причине резкого ухудшения здоровья с момента размещения станции вблизи жилых домов, - рассказал Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства также рассказал, что в Троицком, в зоне ответственности 59-й бригады ВСУ, обнаружены две боевые бронированные машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU