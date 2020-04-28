2020-04-28T16:24:39+03:00
Политика

Данные разведки: ВСУ разместили в Донбассе бронетехнику и артиллерию

Вооружение зафиксировано вблизи Орехово, Горского и Троицкого
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Среди вооружения - крупнокалиберная гаубица. Фото: warfiles.ruСреди вооружения - крупнокалиберная гаубица. Фото: warfiles.ru
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Вооруженные формирования Украины разместили вооружение вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий, ссылаясь на данные разведки.

Он отметил, что в зоне ответственности 93-й бригады около поселка Орехово зафиксировано размещение БМП и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Вблизи Горского - 152-миллиметровая буксируемая гаубица «Мста-Б»

- Жители Орехово обратились к комбригу 93-й бригады полковнику Дмитрию Брыжинскому с просьбой вывести из населенного пункта РЛС по причине резкого ухудшения здоровья с момента размещения станции вблизи жилых домов, - рассказал Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства также рассказал, что в Троицком, в зоне ответственности 59-й бригады ВСУ, обнаружены две боевые бронированные машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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