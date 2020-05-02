Полиция задержала мошенницу, которая «помогала» дончанам в оформлении российских паспортов

2 Май 2020 2020-05-02T15:13:03+03:00

Доверчивые люди обращались к ней за помощью, а она исчезала с их деньгами

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В Донецке сотрудники правоохранительных органов задержали мошенницу, которая «помогала» доверчивым людям в оформлении российского гражданства. Она говорила стоимость своих услуг, получала деньги и больше не выходила на связь. Теперь ей грозит пять лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— Правоохранители установили, что злоумышленница взяла у потерпевших копии документов и денежные средства в сумме около 170 тысяч рублей за предоставление услуг по оформлению паспортов гражданина Донецкой Народной Республики и Российской Федерации. Через некоторое время мошенница перестала выходить на связь, — говорится в сообщении.

Правоохранители быстро установили местонахождение мошенницы и задержали ее. Оказалось, что это не первое преступление, которое совершила женщина. Ранее она уже была судима за аналогичные авантюры.

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ИСТОЧНИК KP.RU