2020-04-28T21:16:59+03:00
Политика

Из-за украинских обстрелов в двух поселках ДНР почти два месяца нет полноценного водоснабжения

В СЦКК такие действия украинской стороны расценили, как преступление против человечества и попытку геноцида мирного населения
Екатерина Сорока
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Чтобы наладить водоснабжение, нужно добиться от Киева гарантий безопасности для ремонтниковЧтобы наладить водоснабжение, нужно добиться от Киева гарантий безопасности для ремонтниковФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Уже два месяца в прифронтовых поселках Еленовка и Молодежное нет полноценного водоснабжения из-за поломки водовода. Необходимо проводить ремонтные работы. Но рабочие не могут подобраться к месту поломки из-за постоянных обстрелов. Киев игнорирует все запросы о согласовании гарантий безопасности для проведения ремонта инфраструктурного объекта. В представительстве ДНР в СЦКК такие действия украинской стороны расценивают, как попытку организации геноцида.

— На фоне громких призывов к перемирию в связи с распространением вируса COVID-19, ВФУ продолжают вести обстрелы Республики и создавать препятствия, как проведению ремонтно-восстановительных работ, так и работе важных объектов жизнеобеспечения гражданского населения на линии соприкосновения, — говорится в сообщении Представительства. — Расцениваем данные действия украинской стороны, как преступление против человечества и попытку геноцида мирного населения путем создания условий для заражения опасными инфекционными заболеваниями.

Брешь в водоводе появилась еще 3 марта. С того времени, устранить поломку так и не удалось. На сегодняшний день без полноценного водоснабжения остались полторы тысячи абонентов из прифронтовых поселков Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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