В ДНР за просроченные паспорта пока не оштрафуют

28 Апр 2020 2020-04-28T12:27:19+03:00

За паспортами по - прежнему большие очереди, а в связи с угрозой инфекции, ситуация усложнилась. ФОТО: МС ДНР

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Глава ДНР Денис Пушилин распорядился признавать действительными республиканские паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля этого года. Указ опубликован на официальном сайте Главы..

Для жителей Республики, которым исполнилось 14 лет и которые не получили паспорт, основным документом, удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении.

Кроме того, министерству внутренних дел предписывается определить порядок выдачи документов.

Паспорта жителям ДНР выдаются по достижении 14-летнего возраста. А потом документ будет действительным до 20-летия, затем подлежит замене. В 45 лет его снова нужно переоформить, и только после этого паспорт становится бессрочным.

Тем временем, очереди за паспортами огромные. Не все могут выдержать такие «стояния» в масках. Но это – обязательное условие для входа в учреждение, либо магазин.

- Моя мечта, чтобы этот паспорт принесли мне домой, - говорит предприниматель Андрей Мищенко. – Мы тут жили под обстрелами, а теперь такие мытарства за паспортом терпим!

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ИСТОЧНИК KP.RU