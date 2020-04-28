В ДНР за просроченные паспорта пока не оштрафуют
Глава ДНР Денис Пушилин распорядился признавать действительными республиканские паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля этого года. Указ опубликован на официальном сайте Главы..
Для жителей Республики, которым исполнилось 14 лет и которые не получили паспорт, основным документом, удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении.
Кроме того, министерству внутренних дел предписывается определить порядок выдачи документов.
Паспорта жителям ДНР выдаются по достижении 14-летнего возраста. А потом документ будет действительным до 20-летия, затем подлежит замене. В 45 лет его снова нужно переоформить, и только после этого паспорт становится бессрочным.
Тем временем, очереди за паспортами огромные. Не все могут выдержать такие «стояния» в масках. Но это – обязательное условие для входа в учреждение, либо магазин.
- Моя мечта, чтобы этот паспорт принесли мне домой, - говорит предприниматель Андрей Мищенко. – Мы тут жили под обстрелами, а теперь такие мытарства за паспортом терпим!
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ИСТОЧНИК KP.RU