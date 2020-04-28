2020-04-28T11:48:50+03:00
Коронавирус Covid-19

От коронавируса в ДНР выздоровели еще шесть человек

Всего на лечении от коронавируса в ДНР находятся 78 пациентов
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Сегодня стало известно еще о шести выписанных из больниц с полным выздоровлениемСегодня стало известно еще о шести выписанных из больниц с полным выздоровлениемФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Сегодня в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики заявили, что за последние сутки коронавирус в ДНР был выявлен у 11 человек. За все время Covid-19 диагностировали у 89 жителей Республики.

- За последние сутки по состоянию на 10.00 28 апреля в Донецкой Народной Республике выявлено 11 новых случаев коронавирусной инфекции, - сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

На вчерашний день было известно, что за все время в Республике выздоровели три человека. Сегодня стало известно еще о шести выписанных из больниц с полным выздоровлением и отрицательными тестами на коронавирус. На лечении находятся 78 пациентов.

Напомним, что в ДНР продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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