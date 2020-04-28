От коронавируса в ДНР выздоровели еще шесть человек

28 Апр 2020 2020-04-28T11:48:50+03:00

Сегодня стало известно еще о шести выписанных из больниц с полным выздоровлением Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Всего на лечении от коронавируса в ДНР находятся 78 пациентов

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики заявили, что за последние сутки коронавирус в ДНР был выявлен у 11 человек. За все время Covid-19 диагностировали у 89 жителей Республики.

- За последние сутки по состоянию на 10.00 28 апреля в Донецкой Народной Республике выявлено 11 новых случаев коронавирусной инфекции, - сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

На вчерашний день было известно, что за все время в Республике выздоровели три человека. Сегодня стало известно еще о шести выписанных из больниц с полным выздоровлением и отрицательными тестами на коронавирус. На лечении находятся 78 пациентов.

Напомним, что в ДНР продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Читайте также

Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 апреля 2020 года: за все время выявлено 89 случаев, из них 9 человек - выздоровели

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 28 апреля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU