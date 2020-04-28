Житель ДНР осужден на 13 лет за шпионаж в пользу СБУ
Жителя ДНР приговорили к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ. Мужчину завербовали, когда он находился на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.
— Следствием было установлено, что фигурант уголовного дела Уткин В.И. во время нахождения на территории, временно подконтрольной органам власти Украины, был привлечен сотрудниками иностранной разведки (СБУ) к негласному сотрудничеству, — говорится в сообщении.
По заказу разведки противника он собирал информацию о численности личного состава и фотографировал места дислокации воинских частей Народной милиции Республики. Все материалы он передавал СБУ через специального представителя.
— Приговором Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР 17 марта 2020 года подсудимый признан виновным и осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — добавили в Генпрокуратуре.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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