2020-04-28T11:38:47+03:00
Политика

Житель ДНР осужден на 13 лет за шпионаж в пользу СБУ

Подсудимый собирал сведения о численности личного состава и местах дислокации воинских частей
Екатерина Сорока
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Приговор уже вступил в законную силу. Фото: ФейсбукПриговор уже вступил в законную силу. Фото: Фейсбук
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Жителя ДНР приговорили к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ. Мужчину завербовали, когда он находился на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

— Следствием было установлено, что фигурант уголовного дела Уткин В.И. во время нахождения на территории, временно подконтрольной органам власти Украины, был привлечен сотрудниками иностранной разведки (СБУ) к негласному сотрудничеству, — говорится в сообщении.

По заказу разведки противника он собирал информацию о численности личного состава и фотографировал места дислокации воинских частей Народной милиции Республики. Все материалы он передавал СБУ через специального представителя.

— Приговором Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР 17 марта 2020 года подсудимый признан виновным и осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — добавили в Генпрокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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