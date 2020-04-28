Украинские военные за полтора часа выпустили 24 мины по поселку шахты "Трудовская"

28 Апр 2020 2020-04-28T10:59:03+03:00

Изменить размер текста: A A

С самого утра поселок шахты «Трудовская» находится под обстрелом. С пяти часов силовиками ВФУ было сделано около 30 выстрелов из минометов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— С 05:20 до 06:55 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению от населенного пункта Марьинка к Донецку (поселок шахты «Трудовская»). Всего было выпущено 24 мины калибром 82 мм. Также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, — говорится в сообщении.

Вчера поселок шахты был под обстрелом наряду со столичным аэропортом, Александровкой, окрестностями села Веселое и поселка Гольмовский. Представительством было зафиксировано 11 нарушений «перемирия». Силовики активно использовали: гранатометы, зенитные установки, а также вооружение БМП и БТР.

Уточняется информация о жертвах со стороны мирных жителей, а также повреждениях инфраструктуры.

Читайте также:

Врач – терапевт: умирают от коронавируса не только старики

Донецкий врач – о мифах вокруг вируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU