2020-04-28T09:40:26+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 28 апреля воздух прогреется до 14 градусов тепла

На небе будут облака, но осадков не предвидится
Екатерина Сорока
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За последние 130 лет 28 апреля в Донецке самая высокая температура воздуха составляла плюс 28 градусов, а самая низкая – ноль. Фото: Руслан КрасовскийЗа последние 130 лет 28 апреля в Донецке самая высокая температура воздуха составляла плюс 28 градусов, а самая низкая – ноль. Фото: Руслан Красовский
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Погода в Донецке на 28 апреля ожидается теплая, без осадков и с небольшим ветром. Воздух прогреется до 14 градусов тепла. И хоть небо будет покрыто облаками, но время от времени через них будут пробиваться солнечные лучи.

С самого утра будет ясная погода, ближе к обеду появятся облака, которые продержатся до самого вечера. Но уже ночью из окна можно будет наблюдать чистое звездное небо. Температура воздуха ближе к вечеру сильно не изменится. Как и ветер, она будет держаться примерно в одном диапазоне. В течение дня будет плюс 12 – 14 градусов тепла, ветер северно-западный – 13 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 28 апреля почитается память святых апостолов Аристарха Пуда, Трофима. Примерно в это время наши предки начинают осмотр пасеки. По пчелиному рою они определяли, к кому в дом придет счастье. Куда, рой пчел полетел, тому улыбнулась удача – так принято было считать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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