2020-04-28T08:15:22+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 28 апреля ожидаются кратковременные осадки

Воздух прогреется до 16 градусов тепла
Екатерина Сорока
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За последние 130 лет 28 апреля в Луганске максимальная высокая температура была 29 градусов, а самая низкая – минус 2 градуса. Фото: ИИнстаграм пользователя _aneszenzia_За последние 130 лет 28 апреля в Луганске максимальная высокая температура была 29 градусов, а самая низкая – минус 2 градуса. Фото: ИИнстаграм пользователя _aneszenzia_
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Погода в Республике сменила злость на милость. После сильного ветра 27 апреля в Республике без воды осталось несколько городов и населенных пунктов. 28 апреля скорость воздушных потоков будет не такой сильной. Но вместо этого могут быть кратковременные дожди. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— На территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 11-16 градусов выше нуля, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит днем – 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 11-13 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 13-15 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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