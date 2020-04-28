Женское IT-сообщество пригласило студенток из ДНР поучаствовать в онлайн-марафоне

28 Апр 2020 2020-04-28T14:18:00+03:00

«Go-it-girls» – это женское сообщество для совместного обучения и развития в сфере IT-технологий. Фото: delo.ua

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Известное женское IT-сообщество «Go it girls» пригласило студенток из ДНР поучаствовать в их онлайн-марафоне. Девушки получат доступ к оригинальным и полезным лекциям и тренингам по цифровому дизайну, мобильным разработкам и интернет-маркетингу. Об этом сообщили в пресс-службе Русского центра.

— Образовательный курс, в рамках которого будут рассмотрены ключевые направления развития карьеры в сфере информационных технологий, состоит из четырех частей: управление IT-проектами; дизайн цифровых продуктов; мобильная разработка на Flutter; интернет-маркетинг, — говорится в сообщении.

Онлайн-марафон сообщества продлится до 31 мая. Но знания, которые получат девушки на этих тренингах, останутся с ними для дальнейшей работы в этой индустрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU