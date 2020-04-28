2020-04-28T14:18:00+03:00
Общество

Женское IT-сообщество пригласило студенток из ДНР поучаствовать в онлайн-марафоне

Студентки получили приглашение от специалистов из России
Екатерина Сорока
Поделиться:
«Go-it-girls» – это женское сообщество для совместного обучения и развития в сфере IT-технологий. Фото: delo.ua«Go-it-girls» – это женское сообщество для совместного обучения и развития в сфере IT-технологий. Фото: delo.ua
Изменить размер текста:

Известное женское IT-сообщество «Go it girls» пригласило студенток из ДНР поучаствовать в их онлайн-марафоне. Девушки получат доступ к оригинальным и полезным лекциям и тренингам по цифровому дизайну, мобильным разработкам и интернет-маркетингу. Об этом сообщили в пресс-службе Русского центра.

Образовательный курс, в рамках которого будут рассмотрены ключевые направления развития карьеры в сфере информационных технологий, состоит из четырех частей: управление IT-проектами; дизайн цифровых продуктов; мобильная разработка на Flutter; интернет-маркетинг, — говорится в сообщении.

Онлайн-марафон сообщества продлится до 31 мая. Но знания, которые получат девушки на этих тренингах, останутся с ними для дальнейшей работы в этой индустрии.

Читайте также

«Мы с учениками и родителями все в одной лодке!»: Исповедь учителя на дистанционке

В Республике пошел второй месяц дистанционного образования, а кажется, что прошло не меньше года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЛНР на неделю будет приостановлена работа детских садов
Военнослужащий украинской армии перешел на сторону ДНР
Каменная глыба из ДНР будет стоять в городском саду Памяти и Славы в Московской области
Данные разведки: ВСУ разместили в Донбассе бронетехнику и артиллерию
Набережную Кальмиуса в Донецке украсят граффити к 75-летию Великой Победы
Женское IT-сообщество пригласило студенток из ДНР поучаствовать в онлайн-марафоне
Подача документов на паспорт РФ: В ДНР ответили на вопросы граждан
В ДНР за просроченные паспорта пока не оштрафуют
От коронавируса в ДНР выздоровели еще шесть человек
Житель ДНР осужден на 13 лет за шпионаж в пользу СБУ
Украинские военные за полтора часа выпустили 24 мины по поселку шахты "Трудовская"
Погода в Донецке на день: 28 апреля воздух прогреется до 14 градусов тепла
Погода в Луганске на день: 28 апреля ожидаются кратковременные осадки
28 апреля в Луганске ожидаются заморозки
В ДНР межведомственные тренировки по противодействию Covid-19 продлятся до 7 мая
Глава ДНР Денис Пушилин: На сегодняшний день нет предпосылок для закрытия городов
В ЛНР рассказали, как жители подают документы на оформление российских паспортов после отмены пошлины
В ДНР ни одному заразившемуся Сovid-19 не требуется искусственная вентиляция легких
Пьяный солдат ВСУ устроил пожар, в результате которого погибли два сослуживца и сгорело военное имущество
«Пришло время наводить порядок»: Глава ЛНР рассказал для чего нужна реорганизация угольной промышленности
«Настоящая модель!» Сурикат из контактного зоопарка умилил соцсети стильным фото с подушкой
Жителя ЛНР приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы за госизмену
Больных коронавирусом солдат ВСУ помещают в изоляторы без света и воды
В результате обстрела ВСУ на Трудовских поврежден дом
В Мариуполе 19 медиков заразились коронавирусом
В Донецке на шахте Скочинского на горняка обрушилась глыба породы