Каменная глыба из ДНР будет стоять в городском саду Памяти и Славы в Московской области
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в городе Подольск, что находится в Московской области, местные жители организуют каменный сад Памяти и Славы. По их инициативе со всех уголков родины свозятся камни из городов-героев. Глыба из ДНР также пополнит коллекцию этого сада. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты ДНР.
— В пятницу, 24 апреля, из Донецкой Народной Республики при содействии председателя Общественной палаты Алексадра Кофмана отправлен валун для Сада камней Памяти и Славы, который создается по инициативе жителей Подольска, РФ, — говорится в сообщении.
Камень добыт в карьере вблизи Тореза. Он уже выехал из Республики. В течение трех дней его доставят в Подольск. Там на него нанесут специальный QR-код. Просканировав его, посетитель парка сможет узнать военную историю города, где был добыт валун.
Почетное открытие сада камней планируют сразу же после снятие карантина, установленного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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