2020-04-28T17:25:20+03:00
Звезды

Каменная глыба из ДНР будет стоять в городском саду Памяти и Славы в Московской области

Перевоз глыбы из ДНР в Подольск проходит по инициативе местных жителей
Екатерина Сорока
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На территории парка уже размещено 11 камней из России и Белоруссии. Фото: inpodolsk.ruНа территории парка уже размещено 11 камней из России и Белоруссии. Фото: inpodolsk.ru
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в городе Подольск, что находится в Московской области, местные жители организуют каменный сад Памяти и Славы. По их инициативе со всех уголков родины свозятся камни из городов-героев. Глыба из ДНР также пополнит коллекцию этого сада. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты ДНР.

— В пятницу, 24 апреля, из Донецкой Народной Республики при содействии председателя Общественной палаты Алексадра Кофмана отправлен валун для Сада камней Памяти и Славы, который создается по инициативе жителей Подольска, РФ, — говорится в сообщении.

Камень добыт в карьере вблизи Тореза. Он уже выехал из Республики. В течение трех дней его доставят в Подольск. Там на него нанесут специальный QR-код. Просканировав его, посетитель парка сможет узнать военную историю города, где был добыт валун.

Почетное открытие сада камней планируют сразу же после снятие карантина, установленного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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