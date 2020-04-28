Набережную Кальмиуса в Донецке украсят граффити к 75-летию Великой Победы

28 Апр 2020 2020-04-28T15:26:22+03:00

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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Республике запускают очередной проект «Арт-пространство «Земля Героев»». По его итогу выберут пять художников, чьи граффити украсят железобетонные плиты на Набережной Кальмиуса в Донецке. Об этом сообщили в Центре развития молодежных инициатив ДНР.

— Пять художников, чьи граффити пройдут отбор и украсят наше арт-пространство, в дальнейшем смогут перенести свои творения на железобетонные плиты по проспекту Ильича у набережной реки Кальмиус города Донецка. Не упусти возможность рассказать всем о своем таланте, — говорится в сообщении.

Рисунок должен быть не только красивым, но и соответствовать заявленной теме. Художнику нужно будет нарисовать граффити, посвященное одной из героических личностей: Кузьма Гуров, Франц Гринкевич, Лидия Литвяк, Савва Матёкин, Александр Покрышкин.

Кроме художников, в Арт-пространстве свои таланты смогут продемонстрировать музыканты, танцоры, авторы стихотворений и даже фотографы. Для участия в этом событии нужно обязательно заполнить онлайн-анкету и прикрепить примеры своих работ. Заявки принимаются до 3 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU