28 апреля в Луганске ожидаются заморозки

27 Апр 2020 2020-04-27T23:24:47+03:00

Они могут сказаться на будущем урожае

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28 апреля в Луганской Народной Республике ночью и утром ожидаются заморозки до 3 градусов ниже нуля. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В ночные и утренние часы в Луганске, местами по территории Республики, ожидаются заморозки на поверхности почвы от нуля до минус 3 градусов, - прогнозируют синоптики.

Заморозки в это время наносят большой ущерб сельскому хозяйству: вызывают снижение урожая, а иногда и гибель овощных, бахчевых, плодовых и других культур.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 25 апреля метеорологи отмечали в 1886 году - минус 5,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1970 году и составляла плюс 29,2 градуса.

29 апреля, по предварительному прогнозу, ночью и утром местами на поверхности почвы сохранятся заморозки до минус 3 градусов, днем постепенно температура воздуха повысится на 4-6 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU