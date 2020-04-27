В ДНР межведомственные тренировки по противодействию Covid-19 продлятся до 7 мая

27 Апр 2020 2020-04-27T22:06:30+03:00

Об этом сообщил глава МЧС Республики Алексей Кострубицкий

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В Донецкой Народной Республике проходят межведомственные тренировки по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.

Он отметил, что тренировки продлятся до 7 мая.

- В ходе тренировок отрабатываются вопросы взаимодействия министерств, ведомств и местных администраций в случае резкого обострения эпидемиологической обстановки в Республике и введения экстренных мер реагирования, - сказал Кострубицкий.

По словам руководителя спасательного ведомства, комплексные тренировки проводятся в соответствии с планом мероприятий по недопущению распространению коронавирусной инфекции на территории Республики совместно с коллегами из Луганской Народной Республики.

- В них участвуют органы исполнительной власти, местные администрации городов и районов Донецкой Народной Республики, - сообщил Алексей Кострубицкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU