В ДНР межведомственные тренировки по противодействию Covid-19 продлятся до 7 мая
В Донецкой Народной Республике проходят межведомственные тренировки по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.
Он отметил, что тренировки продлятся до 7 мая.
- В ходе тренировок отрабатываются вопросы взаимодействия министерств, ведомств и местных администраций в случае резкого обострения эпидемиологической обстановки в Республике и введения экстренных мер реагирования, - сказал Кострубицкий.
По словам руководителя спасательного ведомства, комплексные тренировки проводятся в соответствии с планом мероприятий по недопущению распространению коронавирусной инфекции на территории Республики совместно с коллегами из Луганской Народной Республики.
- В них участвуют органы исполнительной власти, местные администрации городов и районов Донецкой Народной Республики, - сообщил Алексей Кострубицкий.
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ИСТОЧНИК KP.RU