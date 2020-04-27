Глава ДНР Денис Пушилин: На сегодняшний день нет предпосылок для закрытия городов

27 Апр 2020 2020-04-27T21:07:09+03:00

Денис Пушилин уточнил, что текущая ситуация не дает оснований для ужесточения мер в Республике Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин участвовал в видеоконференции с активистами общественной организации «Молодая Республика». У молодежи была возможность задать руководителю государства интересующие вопросы и получить на них ответы.

Во время видеоконференции Денис Владимирович сообщил, что не видит оснований для принятия в Республике новых мер, которые ограничивают перемещение жителей между городами и районами.

- На сегодняшний день нет предпосылок для закрытия городов. У нас была необходимость по Новому Свету ограничить, потому что там находится стратегически важная электростанция, для нас важно было решить ситуацию с нашей курортной зоной. Увы, желание людей поехать отдохнуть на выходные и прочее превалировало над опасностью заразиться коронавирусной инфекцией. Смею предположить, что это максимум, на который мы пойдем по ограничению перемещения между городами и районами Республики, – сказал Глава Республики.

В ДНР действует ряд мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией. Среди них – самоизоляция для жителей старше 65 лет. Такая мера продлится до 30 апреля включительно. Также в зданиях, где есть объекты торговли и общественном транспорте необходимо соблюдать масочный режим. Нарушителей выявляют сотрудники полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU