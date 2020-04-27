2020-04-27T21:07:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава ДНР Денис Пушилин: На сегодняшний день нет предпосылок для закрытия городов

Текущая ситуация не дает оснований для ужесточения мер
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Денис Пушилин уточнил, что текущая ситуация не дает оснований для ужесточения мер в РеспубликеДенис Пушилин уточнил, что текущая ситуация не дает оснований для ужесточения мер в РеспубликеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

Сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин участвовал в видеоконференции с активистами общественной организации «Молодая Республика». У молодежи была возможность задать руководителю государства интересующие вопросы и получить на них ответы.

Во время видеоконференции Денис Владимирович сообщил, что не видит оснований для принятия в Республике новых мер, которые ограничивают перемещение жителей между городами и районами.

- На сегодняшний день нет предпосылок для закрытия городов. У нас была необходимость по Новому Свету ограничить, потому что там находится стратегически важная электростанция, для нас важно было решить ситуацию с нашей курортной зоной. Увы, желание людей поехать отдохнуть на выходные и прочее превалировало над опасностью заразиться коронавирусной инфекцией. Смею предположить, что это максимум, на который мы пойдем по ограничению перемещения между городами и районами Республики, – сказал Глава Республики.

В ДНР действует ряд мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией. Среди них – самоизоляция для жителей старше 65 лет. Такая мера продлится до 30 апреля включительно. Также в зданиях, где есть объекты торговли и общественном транспорте необходимо соблюдать масочный режим. Нарушителей выявляют сотрудники полиции.

Читайте также

Министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко рассказала о ситуации с коронавирусом в ДНР

За все время коронавирус в ДНР выявили у 78 жителей. Сейчас в инфекционных стационарах проходят лечение 73 человека. Троих выписали полностью выздоровевшими (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
28 апреля в Луганске ожидаются заморозки
В ДНР межведомственные тренировки по противодействию Covid-19 продлятся до 7 мая
Глава ДНР Денис Пушилин: На сегодняшний день нет предпосылок для закрытия городов
В ЛНР рассказали, как жители подают документы на оформление российских паспортов после отмены пошлины
В ДНР ни одному заразившемуся Сovid-19 не требуется искусственная вентиляция легких
Пьяный солдат ВСУ устроил пожар, в результате которого погибли два сослуживца и сгорело военное имущество
«Пришло время наводить порядок»: Глава ЛНР рассказал для чего нужна реорганизация угольной промышленности
«Настоящая модель!» Сурикат из контактного зоопарка умилил соцсети стильным фото с подушкой
Жителя ЛНР приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы за госизмену
Больных коронавирусом солдат ВСУ помещают в изоляторы без света и воды
В результате обстрела ВСУ на Трудовских поврежден дом
В Мариуполе 19 медиков заразились коронавирусом
В Донецке на шахте Скочинского на горняка обрушилась глыба породы