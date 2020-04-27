В ДНР ни одному заразившемуся Сovid-19 не требуется искусственная вентиляция легких
В Донецкой Народной Республике ни одному заразившемуся коронавирусной инфекцией СOVID-19 не требуется искусственная вентиляция легких. Об этом «КП» сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.
- Сейчас у нас нет ни одного больного, которому требовалась бы искусственная вентиляция легких. В отделениях реанимации интенсивной терапии пять пациентов. Они нуждаются только в кислородной поддержке. Кислород они получают с помощью кислородных масок. Им этого достаточно. Трое уже поправляются, - рассказала Ольга Николаевна.
При этом в Республике есть даже резервные аппараты искусственной вентиляции легких. Министерство здравоохранения готово к разным вариантам лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
В ДНР продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.
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