В ДНР ни одному заразившемуся Сovid-19 не требуется искусственная вентиляция легких

27 Апр 2020 2020-04-27T20:03:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Донецкой Народной Республике ни одному заразившемуся коронавирусной инфекцией СOVID-19 не требуется искусственная вентиляция легких. Об этом «КП» сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- Сейчас у нас нет ни одного больного, которому требовалась бы искусственная вентиляция легких. В отделениях реанимации интенсивной терапии пять пациентов. Они нуждаются только в кислородной поддержке. Кислород они получают с помощью кислородных масок. Им этого достаточно. Трое уже поправляются, - рассказала Ольга Николаевна.

При этом в Республике есть даже резервные аппараты искусственной вентиляции легких. Министерство здравоохранения готово к разным вариантам лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

В ДНР продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 27 апреля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU