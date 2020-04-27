2020-04-27T20:03:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР ни одному заразившемуся Сovid-19 не требуется искусственная вентиляция легких

Некоторые пациенты нуждаются в кислородной поддержке
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко рассказала о ситуации с коронавирусом. Фото: МЗ ДНРМинистр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко рассказала о ситуации с коронавирусом. Фото: МЗ ДНР
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В Донецкой Народной Республике ни одному заразившемуся коронавирусной инфекцией СOVID-19 не требуется искусственная вентиляция легких. Об этом «КП» сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- Сейчас у нас нет ни одного больного, которому требовалась бы искусственная вентиляция легких. В отделениях реанимации интенсивной терапии пять пациентов. Они нуждаются только в кислородной поддержке. Кислород они получают с помощью кислородных масок. Им этого достаточно. Трое уже поправляются, - рассказала Ольга Николаевна.

При этом в Республике есть даже резервные аппараты искусственной вентиляции легких. Министерство здравоохранения готово к разным вариантам лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

В ДНР продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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