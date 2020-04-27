Пьяный солдат ВСУ устроил пожар, в результате которого погибли два сослуживца и сгорело военное имущество

27 Апр 2020 2020-04-27T19:47:44+03:00

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В 30-й бригаде вооруженных формирований Украины произошел пожар по вине пьяного солдата. Он опрокинул мангал с углями. В результате возгорания два военнослужащих погибли и сгорело военное имущество. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Трое боевиков 2-й мотострелковой роты 30-й бригады распивали спиртные напитки. После распития двое военнослужащих - сержант Бабич и старший солдат Морозовский - уснули в автомобильном кунге, а третий индивидуум – солдат Алексеюк - случайно перевернул мангал с углями, расположенный в непосредственной близости от кунга, в котором спали его товарищи, - рассказал Осадчий.

Представитель оборонного ведомства Республики добавил, что в настоящее врем по фактам несоблюдения требований безопасности и гибели военнослужащих сотрудники СБУ и офицеры военной службы правопорядка проводят разбирательство.

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ИСТОЧНИК KP.RU