«Пришло время наводить порядок»: Глава ЛНР рассказал для чего нужна реорганизация угольной промышленности

27 Апр 2020 2020-04-27T18:07:19+03:00

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал основные задачи реорганизации угольной промышленности в ЛНР.

- Это очень важный для нас вопрос. Действительно пришло время наводить порядок. Есть единый подход, есть единая заработная плата, есть единая цена на уголь, есть единая реализация. Мы должны все это понимать, государство должно это все контролировать, - сказал руководитель государства.

Пасечник отметил, что реорганизация позволит регулярно выплачивать и повышать заработную плату шахтерам. Также это даст возможность получать налоговые выплаты в казну Республики, что позитивно скажется на развитии других отраслей.

- На мой взгляд, немаловажная задача – это, конечно же, построить прозрачную схему реализации угля, чтобы в ней не было места лицам, которые зарабатывают на наших шахтерах, при этом ничего не делая, - подытожил Глава Луганской Народной Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU